ஆணவக் கொலைகளை தடுக்க என்ன வழி.. தமிழக அரசுக்கு யோசனை சொல்லும் சீமான்..!

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆணவக் கொலைகளைத் தடுக்க அரசு தனிச்சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகேயுள்ள சோழபுரத்தைச் சேர்ந்த சரண்யா மற்றும் மோகன் காதலித்துத் திருமணம் செய்துகொண்டனர். மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த இவர்களைப் பெண்ணின் சகோதரரும் மைத்துனரும் விருந்து வைப்பதாகக் கூறி, வீட்டுக்கு அழைத்து வெட்டிப்படுகொலை செய்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழக முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வரும்நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், ஆணவக் கொலைகளைத் தடுப்பது தொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

Naam Tamil Party Chief Seeman has urged the government to enact a separate law to prevent honor Killing in Tamil Nadu. Also He condemns, Kumbakonam Couple Saranya - Mohan Murder by his Relatives.