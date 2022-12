உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்துகள்! துணை முதல்வராகக் கூட ஆகலாம்! கணித்துச் சொல்லும் நாம் தமிழர் சீமான்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ள நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர் விரைவில் துணை முதல்வராக கூட வாய்ப்புள்ளது என கூறியிருக்கிறார்.

நடிகரும் தயாரிப்பாளரும் முதல்வர் ஸ்டாலினின் மகனுமான உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் அமைச்சர் பதவி ஆட்சி அமைந்த போதே வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் எடுத்த எடுப்பிலேயே அமைச்சர் பதவி கொடுத்தால் வாரிசு கட்சி என்ற தேவையில்லாத விமர்சனத்தை சந்திக்க வேண்டிவரும் என்பதால் தற்போதைக்கு வேண்டாம் என முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியதாகவும் அதனை உதயநிதி ஏற்று கொண்டதாகவும் கூறப்பட்டது.

அதே நேரத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தேர்தல் மட்டுமல்லாது பல்வேறு கட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் தமிழக முழுவதும் உதயநிதி தீவிர சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார். அதற்கு இளைஞர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.

English summary

Congratulating Udhayanidhi Stalin on taking over as Minister, Naam Tamilar Party Coordinator Seeman has said that he is likely to become Deputy Chief Minister soon.