உயர்சாதினு நினைப்பா? சர்ச்சையில் சிக்கிய ஈவிகேஎஸ்! கைதட்டிய கி.வீரமணி!நோட்டீஸ் அனுப்பிய எஸ்சி ஆணையம்

சென்னை : இளையராஜாவை சாதிப்பெயர் கூறி திட்டிய ஈ.வி.கே.எஸ் இளங்கோவன் மற்றும் அந்த கருத்தை வரவேற்கும் விதமாக கரவொலி எழுப்பிய திராவிடர் கழக தலைவர் கீ.வீரமணிக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? என்பது தொடர்பாக 15 நாட்களில் பதிலளிக்க சென்னை காவல் ஆணையர் மற்றும் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையம் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளது..

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மோடியும் அம்பேத்கரும் என்ற புத்தகத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இசைஞானி இளையராஜா முன்னுரை எழுதியிருந்தார்.

அதில் பிரதமர் மோடியின் ஆட்சியை பார்த்தால் அம்பேத்கரை பெருமைப்படுவார் எனக் கூறியிருந்தார். தமிழகம் முழுவதும் இளையராஜாவின் இந்த கருத்துக்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதம் எழுந்தது.

இளையராஜா விவகாரம்.. பேசுறவன் முட்டாள்.. அறிவே இல்லாத நாய்... கங்கை அமரன் கடும் கோபம்

What are the actions taken against EVKS Ilangovan who slandered Ilayaraja and the dravidar kazhagam leader K. Veeramani who applauded the idea? Chennai Police Commissioner to respond within 15 days. National Commission for the Underprivileged has issued a notice to the Chennai District Collector.