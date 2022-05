போப் ஆண்டவரை பல்லக்கில் தூக்குகிறார்களா? ட்விட் செய்த ஹெச்.ராஜா! கமெண்டில் கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

Chennai

சென்னை : போப் ஆண்டவரை பல்லக்கில் தூக்கில் செல்லும் நிலையில் தருமபுரம் ஆதினத்தை தூக்கிச் செல்ல கூடாதா என பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள நிலையில், போப்பை பல்லக்கில் தூக்கிச் செல்லும் பழக்கம் நிறுத்தப்பட்டு 40 வருடங்களுக்கு மேலாகி விட்டது பலரும் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தருமபுரம் ஆதீன திருமட ஆதீனகுரு முதல்வரின் குருபூஜை தினத்தன்று பட்டணப் பிரவேசம் நிகழ்ச்சியின் போது ஆதீன கர்த்தரை பல்லக்கில் அமர்த்தி அதனை பக்தர்கள் சுமந்து வீதியுலா செல்வது வழக்கம்.

மனிதனை மனிதனே சுமப்பதா என திராவிடர் கழகம் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், பட்டணப் பிரவேச நிகழ்வில் ஆதீனத்தை பல்லக்கில் அமர்த்தி பக்தர்கள் சுமந்து செல்ல தடைவிதித்து மயிலாடுதுறை வருவாய் கோட்டாட்சியர் உத்தரவிட்டார்.

BJP senior leader H Raja has tweeted that Dharmapuram Adheenam should not be lifted in Pallaku while the pope is being hanged on a Pallaku . Many people are commenting that the practice of lifting the pope on the Pallaku has been stopped for more than 40 years.