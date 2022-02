முல்லைப் பெரியாறு விவகாரம்.. தமிழக உரிமையை விட்டுக்கொடுக்க முடியாது - தமிழக அரசு அதிரடி!

Chennai

சென்னை: முல்லை பெரியாறு அணை பகுதியில் கேரள அரசு தன்னிச்சையாக புதிய அணை கட்டும் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளதை ஏற்றுக் கொள்ளமுடியாது என அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது முல்லைப் பெரியாறு அணை. இந்த அணையின் பராமரிப்பை தமிழக அரசு மேற்கொண்டுவருகிறது.

முல்லை பெரியாறில் புதிய அணை கட்ட வேண்டும் என கேரள அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது. அதை தமிழக அரசு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

English summary

Minister Duraimurugan says it is unacceptable that the Kerala government has announced a new dam project in the Mullai Periyar Dam area.