தமிழகத்தில் பரவ தொடங்கிய ஓமிக்ரான் BA.4.. அறிகுறிகள் என்னென்ன? மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் வேகமாகப் பரவும் ஓமிக்ரான் BA.4 பரவ தொடங்கி உள்ள நிலையில், இந்த வகை கொரோனா குறித்து ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஓமிக்ரான் கொரோனா முதலில் கடந்த ஆண்டு இறுதியில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்டது. அது மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை என்றாலும் கூட, அதிகப்படியான நபர்களுக்கு மிக வேகமாகப் பரவியது.

ஓமிக்ரான் வைரசின் வேரியண்ட்கள் தான் இப்போது உலகெங்கும் பரவி வருகிறது. பல நாடுகளிலும் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் மெல்ல அதிகரிக்கத் தொடங்க இந்த ஓமிக்ரான் BA.4 வகை கொரோனாவே காரணம் எனச் சொல்லப்படுகிறது.

