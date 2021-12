நியூஇயர்!வெளியே வரலாம், ஆனா வரக்கூடாது.. டிஜிபி & அமைச்சர் நேர்மாறான கருத்து.. குழம்பும் பொதுமக்கள்!

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில், புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் குறித்து தமிழ்நாடு போலீசும் அமைச்சர் சேகர்பாபுவும் கூறியுள்ளது நேர்மாறாக உள்ளதாகப் பலரும் சாடி வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட பிறகு, கடந்த சில நாட்களாகவே கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் மெல்ல அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நாட்டில் 16,764 பேருக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ஓமிக்ரான் பாதிப்பும் நாட்டில் தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது. இதுவரை நாட்டில் 1270 பேருக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது. இது வரும் காலத்தில் மேலும் அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.

English summary

Tamilnadu police says no vechicel movment will be allowed in chennai on new year night. Contradictory to police announcement, Minister Sekarbabu says temples will be allowed for special Dharsan.