தமிழ்நாட்டில் இரவு நேர ஊரடங்கு; ஞாயிற்றுக்கிழமை லாக்டவுன் ரத்து..பள்ளிகளும் திறப்பு ..அரசு அறிவிப்பு

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா குறைந்து வரும் நிலையில் இரவு நேர ஊரடங்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 1-ம் தேதி முதல் 1 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை பள்ளிகளில் நேரடி வகுப்புகள் நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வந்த நிலையில் கடந்த 5 நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு குறைய தொடங்கி உள்ளது. தொற்று பாதிப்பு 30,000-க்கும் கீழே குறைந்துள்ளது.

night curfew and full curfew on Sundays have been canceled due to declining corona In Tamil Nadu, It has also been announced that live classes will be held in schools from 1st to 12th class from 1st February