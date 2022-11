2024 தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமக இடம்பெறாதா? - அன்புமணி ராமதாஸ் சொன்ன பதில்! கேம் மாறுதே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவின் மெகா கூட்டணியில் இருப்பீர்களா என்ற கேள்விக்கு பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் சூசகமாக பதில் அளித்துள்ளார்.

2026ல் பாமக தலைமையில் ஆட்சி அமைப்போம், சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு தேவையான வியூகங்களை 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலின்போதே செயல்படுத்துவோம் என அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

2024 லோக்சபா தேர்தலுக்கான பணிகளை அரசியல் கட்சிகள் தொடங்கியுள்ள நிலையில், கூட்டணி பற்றிய விவாதங்களும் எழுந்துள்ளன.

அந்தவகையில், குறிப்பிடத்தக்க வாக்கு வங்கி கொண்ட பாமக, எந்தக் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் களத்தில் நிலவி வருகிறது.

English summary

PMK President Anbumani Ramadoss,, "We will form the government in 2026. We will implement suitable strategies during 2024 parliamentary elections and we are taking the political journey towards that."