ஒற்றைத் தலைமை.. எந்த மாற்றமும் இல்லை.. கோர்ட் தீர்ப்பிற்கு பின் ஜெயக்குமார் அடித்த பரபர கமெண்ட்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு குறித்த நீதிமன்ற உத்தரவால் தங்களுக்கு எந்த பின்னடைவும் இல்லை என்றும், ஒற்றைத் தலைமை முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

OPS போட்ட Tweet! தர்மயுத்தம் திரும்பவும் Start ஆகுமா? | *Politics | OneIndia Tamil

ஜூன் 14ல் நடைபெற்ற அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஒற்றைத் தலைமை குறித்த விவாதம் எழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 9 நாட்களாக இரு தரப்பிலும் ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை நடைபெற்றது. நேற்று 95% அதிமுக நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் சென்ற நிலையில், பொதுக்குழுவுக்கு தடை கோரி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீதான விசாரணை பக்கம் அனைவரின் கவனமும் திரும்பியது.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம்.. வானகரத்தில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடு.. குவியும் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் - வீடியோ

English summary

Former AIADMK minister Jayakumar has said that he has no qualms with the court order on the AIADMK general body and that there is no change in the decision of the single leadership.