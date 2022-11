தீவிரமாகும் வடகிழக்கு பருவமழை: நம்ம சென்னை செயலி மூலம் புகார் அளிக்கலாம் - சென்னை மாநகராட்சி

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால், சென்னையில் மழைநீர் தேங்குவது, மின்வெட்டு, மரங்கள் விழுவது போன்ற புகார்களை நம்ம சென்னை செயலி வாயிலாகவும், ட்விட்டர் வழியாகவும் புகார் அளிக்க சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த 29 ஆம் தேதி தொடங்கியது.

வழக்கத்தை விட சற்று தாமதமாக இந்த ஆண்டு பருவமழை தலைகாட்டினாலும் ஆரம்ப நாட்களிலேயே சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் மழை வெளுத்து வாங்க தொடங்கியுள்ளது.

English summary

As the North East Monsoon has intensified, the Chennai Corporation has announced that complaints of rainwater stagnation, power cuts, falling trees in Chennai can be reported through the Namma Chennai app and via Twitter.