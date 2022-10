வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது..தமிழகத்தை இந்த ஆண்டு புயல் தாக்குமா?..மழை எப்படி இருக்கும்?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி விட்டதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. தாமதமாக மழை தொடங்கினாலும் இயல்பை ஒட்டியே மழை அளவு இருக்கும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

இதோ..அதோ என்று போக்கு காட்டிய வடகிழக்கு பருவமழை நடப்பாண்டு சில நாட்கள் தாமதமாகவே தொடங்கியுள்ளது. இதற்கு காரணம் சமீபத்தில் உருவான சிட்ராங் புயல்தான் என்று வானிலை ஆய்வாளர்கள் கூறியிருந்தனர். அக்டோபர் இறுதி வாரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரிகள் கூறியிருந்தனர்.

வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்தது போலவே இன்று தமிழகம், தெற்கு ஆந்திரா, புதுச்சேரி பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளது. கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 25ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில் நடப்பாண்டு 29ஆம் தேதி பருவமழை தொடங்கியுள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த 3 ஆண்டுகளாக இயல்வை விட அதிகமாகவே பதிவானது. நடப்பாண்டு இயல்பை ஒட்டியே இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. கடந்த மே மாதம் தொடங்கிய தென்மேற்கு பருவமழை கடந்த 23ஆம் தேதியுடன் விடைபெற்ற நிலையில் இன்று முதல் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

நவம்பர் 1, 3 ஆகிய தேதிகளில் தெற்கு கடலோர ஆந்திரா, வடதமிழ்நாட்டில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என தமிழகத்திற்கு இந்திய வானிலை மையம் ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுத்துள்ளது. பொதுவாக வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் வங்கக் கடலில் புயல்கள் உருவாகும். நடப்பாண்டு எத்தனை புயல்கள் உருவாகும் அதில் எந்த புயல் தமிழகத்தை தாக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அடுத்தடுத்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

English summary

The Chennai Meteorological Department has officially announced that the Northeast Monsoon has started in Tamil Nadu. The Chennai Meteorological Department has also predicted that although the rains will start late, the amount of rainfall will be in line with normal.