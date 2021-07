சென்னை சிக்னலில் விதிமீறல்: காட்டி கொடுத்த அதிநவீன கேமரா.. வசமாக சிக்கிய 10,905 பேருக்கு நோட்டீஸ்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை சிக்னலில் விதிகளை மீறிய 10,905 பேர் அதிநவீன கேமரா மூலம் சிக்கினார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் பெருகி வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப வாகனங்களும் பெருகிக் கொண்டே வருகின்றன.

பரபரப்பான காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் சாலைகளில் வாகனங்கள் ஒரு சேர குவிகின்றன. இதனால் வேலைக்கு நேரமாகி விட்டது என்ற அவசரத்தில் ஒரு சில வாகன ஓட்டிகளுக்கு சிக்னலில் நிற்காமல் செல்வது உள்ளிட்ட சாலை விதிகளை மீறுவது வழக்கமாகி விட்டது.

English summary

10.905 persons in violation of the rules involved with sophisticated camera signal Chennai. Notice has been sent to all of the