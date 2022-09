திருமா அழைப்பை ஏற்று திரளும் கட்சிகள்.. பேரணிக்கு சீமான் ஆதரவு- களத்தில் குதித்த இஸ்லாமிய அமைப்புகள்

Chennai

சென்னை : அக்டோபர் 2ஆம் தேதி விசிக, சிபிஐ, சிபிஐஎம் சார்பாக நடைபெற உள்ள சமூக நல்லிணக்க பேரணியில் நாம் தமிழர் கட்சி, திராவிடர் விடுதலைக் கழகம், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், இந்திய தேசிய லீக் கட்சி ஆகிய கட்சிகள் பங்கேற்பதாக அறிவித்துள்ளன.

அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி அன்று ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கம் தமிழகத்தில் 51 இடங்களில் பேரணி நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி முன்னெடுப்பில் சமூக நல்லிணக்க பேரணி நடைபெறும் என்று அறிவித்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன், அனைத்து கட்சிகளுக்கும், ஜனநாயக அமைப்புகளுக்கும் அழைப்பு விடுத்தார்.

அவரது அழைப்பை ஏற்று நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தேசிய தலைவர் காதர் மொகைதீன், இந்திய தேசிய லீக் கட்சியில் மாநிலத் தலைவர் தடாரஹிம் உள்ளிட்டோர் தங்கள் கட்சிகளும் பேரணியில் பங்கேற்கும் என அறிவித்துள்ளனர்.

Naam Tamilar Katchi, Dravidar Viduthalai Kazhagam, Indian Union Muslim League and Indian National League party have announced that they will participate in the rally to be held on behalf of VCK, CPI and CPIM on October 2.