மேல ஏறி வாரோம்... நாம ஜெயிட்டோம் மாறா... நாம் தமிழர் கட்சி வெற்றியை டுவிட்டரில் கொண்டாடும் "தம்பிகள்"

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் நாம்தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்கள் கன்னியாகுமரி, தென்காசி உள்பட சில மாவட்ட பேரூராட்சி வார்டுகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். இதை அக்கட்சியினர் டுவிட்டரில் கொண்டாடி வருகின்றனர். இதை ‛‛மேல ஏறி வாரோம்... நாம ஜெயிட்டோம் மாறா...'' எனும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி RiseOfNTK எனும் ஹேஷ்டேக் மூலம் அக்கட்சியினர் டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் மற்றும் 489 பேரூராட்சிகளுக்கான நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை பிப்ரவரி 19ல் நடத்த தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது. திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுடனும், அதிமுக, பாஜக, நாம் தமிழர், பாமக, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தனித்தும் தேர்தலில் களம் இறங்கின.

பிப்ரவரி 19ல் நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான ஓட்டுப்பதிவு நடந்தது. இதில் 61 சதவீத ஓட்டுகள் பதிவாகின. இந்த ஓட்டுகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

குமரியில் கொடி நாட்டிய நாம் தமிழர்... நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் முதல் வெற்றி

English summary

In urban local body election, Naam Tamilar Katchi candidates won some wards in urban local body elections. The party is celebrating this on Twitter, and trending with the hashtag of RiseOfNTK.