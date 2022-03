சசிகலாவை அதிமுகவில் இணைப்பீர்களா?.. அன்று அய்யோ சாமினு பதறிய ஓபிஎஸ்.. இன்று சொன்ன பதில் என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுகவில் மீண்டும் சசிகலா இணைக்கப்படுவாரா என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர் செல்வத்திடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இந்த விசாரணை தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டிவிட்டதாகவே தெரிகிறது.

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக இதுவரை 150-க்கும் மேற்பட்ட பலதரப்பட்டவர்களிடம் ஆணையம் விசாரணை நடத்திவிட்டது. 7 முறை சம்மன் அனுப்பியும் தனிப்பட்ட மற்றும் பட்ஜெட் காரணங்களால் ஓபிஎஸ் ஆஜராகவில்லை.

English summary

When OPS was being asked by reporters about Sasikala's induction in AIADMK, do you know what he replied?