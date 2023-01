ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. ஓபிஎஸ் அணி வேட்பாளர் யார்? இன்று மாலை முக்கிய ஆலோசனை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணி சார்பாக போட்டியிடும் வேட்பாளர் யார் என்பது குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் இன்று மாலை நடக்க உள்ளது. இந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின், ஓபிஎஸ் தரப்பு வேட்பாளர் யார் என்பது முடிவு செய்யப்படும் என்றும், இடைத்தேர்தலுக்கான அடுத்தக்கட்ட பணிகள் குறித்தும் இறுதி செய்யப்படும் என்று பார்க்கப்படுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் அறிவித்த நாள் அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை பிரச்சினை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு சென்றுள்ளது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி தமாகாவிற்கு ஒதுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அதிமுக வேட்பாளரை நிறுத்துவதில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

இதற்கு போட்டியாக ஓபிஎஸ் தரப்பிலும் வேட்பாளர் நிறுத்தப்படுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் இரு தரப்பிலும் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை பெறுவதில் நிர்வாகிகள் மும்முரம் காட்டி வருகின்றனர்.

முட்டும் இபிஎஸ்..மோதும் ஓபிஎஸ்! ஆதரவு யாருக்கு? ’மேல’ இருக்கவங்க பாத்துப்பாங்க..அண்ணாமலை சொன்ன பதில்

English summary

A meeting will be held this evening regarding the candidate who will contest on behalf of the O. Panneer Selvam team in the Erode East by-election.