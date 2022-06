23 பாயிண்டுகள்! அதிமுக விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தில் ஓபிஎஸ் தாக்கல் செய்த அறிக்கையின் முழுவிபரம்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: அதிமுக விவகாரம் தொடர்பாக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர் செல்வம் தேர்தல் ஆணையத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார். இதில் பொதுக்குழு, தலைமை கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம் உள்பட மொத்தம் 23 பாயிண்டுகள் உள்ளன.

தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கட்சியும் தங்களது கட்சியின் நடவடிக்கைகள் குறித்து தேர்தல் ஆணையத்தில் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் படி தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும்.

இது வழக்கமான நடைமுறை என்றாலும் கூட தற்போது உள்கட்சி பிரச்சனையால் இது அதிக கவனம் பெற்றுள்ளது. இதில் தன்னை ஓ பன்னீர் செல்வம் தன்னை ஒருங்கிணைப்பாளர் என குறிப்பிட்டு கூறியுள்ளார். இந்த அறிக்கையில் 23 பாயிண்டுகள் உள்ளன. அதன் விபரம் வருமாறு:

12.09.2017 அன்று அதிமுக சட்ட விதிகள் திருத்தப்பட்டு, அதன் மூலம் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் துணை விதி 20-A-ன் படி உருவாக்கப்பட்டன என்று தாழ்மையுடன் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில், விதி 20-A (2) இன் படி, மேற்கண்ட இரண்டு பதவிகளும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. விதி 20-A (3) இன் படி, மேற்படி பதவிகளின் பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும். இந்தத் திருத்தங்கள், மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951 இன் பிரிவு 29-A (9) இன் படி, மாண்புமிகு இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு முறையாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அப்போதிருந்து, ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இருவரும் துணைச் சட்டங்களின்படி தங்கள் பணிகளைச் செய்துள்ளனர். கட்சியின் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951 மற்றும் சின்ன விதிகள் 1960 ஆகியவற்றின் படி சட்டப்பூர்வமான கடமைகள். அதன்பின், அ.தி.மு.க. மாண்புமிகு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட பல தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது.

ஜி7 மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி.. அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன் உள்பட உலக தலைவர்களுடன் கலந்துரையாடல்!

தொடக்க காலத்தில் இருந்த விதியை (அதாவது) கொண்டு வருவதற்கு முன்பு இருந்த பொதுச் செயலாளர் பதவியைத் தேர்ந்தெடுக்க கட்சியின் முதன்மை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே உரிமை உண்டு என்று தாழ்மையுடன் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. 12.09.2017 அன்று திருத்தப்பட்ட துணைச் சட்ட விதி 20-A (2) 01.12.2021 அன்று தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற மத்திய செயற்குழுக் கூட்டத்தில் மேலும் திருத்தப்பட்டது. கூட்டத்தில், விதி 20-A (2), விதி 43 மற்றும் விதி 45 ஆகியவற்றில் உள்ள துணைச் சட்டங்கள் திருத்தப்பட்டு, இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு முறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கூறிய திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி, ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் கட்சியின் முதன்மை உறுப்பினர்களால் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படை விதியை பொதுக்குழுவோ, ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரோ திருத்தவோ மாற்றவோ அல்லது நீக்கவோ கூடாது. இந்த திருத்தங்கள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளன. அதாவது கட்சியின் தீர்மானத்தின்படி 01-12-2021 அன்று.

திருத்தங்களுக்கு இணங்க இது பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. 01.12.2021 அன்று ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிக்கான தேர்தலை 02.12.2021 அன்று கட்சி ஒற்றை வாக்கு மூலம் அறிவித்தது. எதற்காக, கட்சி தேர்தல் ஆணையர்களை நியமித்துள்ளது மற்றும் உரிய நடைமுறைகளுக்குப் பிறகு, 06.12.2021 அன்று தேர்தல் செயல்முறை முடிந்து, ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இருவரும் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டு, தேர்தல் ஆணையர்களும் அவர்களின் தேர்தலுக்கான சான்றிதழை வழங்கியுள்ளனர். மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951-ன் கீழ், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திற்குத் தேர்தல் செயல்முறை முறையாகத் தெரிவிக்கப்பட்டு, ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. மற்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

மேற்கூறிய பதவிகளுக்கான மேற்கூறிய தேர்தலின் பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள் என்பது தாழ்மையுடன் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. 06.12.2021 அன்று அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவர்கள் தங்கள் கட்சிப் பணிகளைச் செய்கிறார்கள். துணைச் சட்டங்கள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ கடமைகள். மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951 மற்றும் சின்ன விதிகள், 1960 ஆகியவற்றின் கீழ் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிக்கான தேர்தல் முடிவடைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மாவட்டச் செயலாளர்கள் மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பிற பதவிகளுக்கான கட்சி அமைப்புத் தேர்தலை ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அறிவித்து பல்வேறு கட்டங்களில் முடித்துள்ளார் என்பதை பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கிறோம். மேற்கூறிய தேர்தல் செயல்முறை, அதன் நிறைவில், 29.04.2022 அன்று இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் முறையாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் 02.06.2022 அன்று பொதுக்குழுக் கூட்டத்திற்கு 23.06.2022 அன்று அழைப்பு விடுத்துள்ளனர் என்பதை தாழ்மையுடன் சமர்ப்பிக்கிறோம். அந்தக் கூட்டத்துக்காக, 14.06.2022 அன்று முதற்கட்டக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, அந்தக் கூட்டத்தில், பொதுக்குழுவை எந்த முறையில் நடத்தலாம், என்ன மாதிரியான தீர்மானங்களைத் தாக்கல் செய்வது போன்ற விஷயங்கள் விவாதிக்கப்படுகின்றன. இது தொடர்பாக பொதுக்குழுவில் முன்வைக்கப்படும் தீர்மானங்களை வரைவு செய்ய குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தீர்மானங்களை பொதுக்குழுவில் வைப்பதற்காக, 12 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஒரு வரைவுத் தீர்மானக் குழு, ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரால் நியமிக்கப்பட்டு, 23 தீர்மானங்களை வரைந்து அனுப்பியுள்ளது என்று தாழ்மையுடன் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரின் ஒப்புதலுக்காக. மேற்படி 23 வரைவுத் தீர்மானங்களைப் பெற்றுக்கொண்ட ஒருங்கிணைப்பாளர், இறுதி ஒப்புதலை அளித்து, அதனை இணை ஒருங்கிணைப்பாளரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பிவைத்து, பொதுக்குழுக் கூட்டத்திற்கு முன் வைக்குமாறு அனுப்பியுள்ளார். சட்ட விதிகளின்படி, ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கட்சி நிர்வாகத்தை நிர்வகிப்பதற்கான மிக உயர்ந்த அதிகாரியாக இருப்பார்கள்.

23 தீர்மானங்களுக்கு ஒருங்கிணைப்பாளரால் வழங்கப்பட்ட மேற்படி ஒப்புதல், கட்சித் தலைமையகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு, 22.06.2022 அன்று கட்சி அலுவலக மேலாளர் திரு மகாலிங்கம் அவர்களுக்கும் கிடைத்துள்ளது என்பதைத் தாழ்மையுடன் சமர்ப்பிக்கிறோம்.

இதற்கிடையில், கட்சி நிர்வாகத்தையும் செயல்பாடுகளையும் சீர்குலைக்கும் நோக்கில், கட்சிக்குள் உள்ள சில சுயநலவாதிகள், ஒற்றை தலைமைத்துவம் தொடர்பான பிரச்சினையை எழுப்பியுள்ளனர், இது தேர்தலைப் போலவே முற்றிலும் தேவையற்றது. ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கட்சி 06.12.2021 அன்று மட்டுமே முடிவடைந்தது, இதன் காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும். பொதுக்குழுக் கூட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பு அறிவிப்பானது, ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரால் முறையாக கையொப்பமிடப்பட்டு, தபால் மூலம் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

சண்முகம், பொதுக்குழு உறுப்பினர் சி.எஸ்.எண். 2022 இன் 111 மாண்புமிகு உயர் நீதிமன்றத்தின் முன், அவர் O.A இல் தடை உத்தரவு கோரினார். 2022 இன் எண்.328, ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 23 தீர்மானங்களைத் தவிர வேறு எந்தத் தீர்மானங்களையும் பொதுக்குழு வைப்பதைத் தடுக்கிறது. பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பு அறிவிப்பில் எந்த நிகழ்ச்சி நிரலும் இல்லை என்பது வழக்கின் முக்கிய குற்றச்சாட்டு. இந்த தடை உத்தரவு மனு 22.06.2022 அன்று மாண்புமிகு தனி நீதிபதி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. 2022 இன் O.A.No.328 இல் உள்ள உத்தரவுக்கு எதிராக, O.S.A இல் மேல்முறையீடு. 2022 இன் எண்.160 சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மாண்புமிகு டிவிஷன் பெஞ்ச் முன் தாக்கல் செய்யப்பட்டது, மேலும் மாண்புமிகு டிவிஷன் பெஞ்ச் 23.06.2022 அன்று அதிகாலை 4.40 மணிக்கு உத்தரவு பிறப்பித்தது.

இதன் விளைவாக, 23.06.2022 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு பொதுக்குழுக் கூட்டத்தைக் கூட்டுவதற்கு பதிலளித்த 4 மற்றும் 5 ஐ நாங்கள் அனுமதிக்கிறோம், மேலும் பொதுக்குழு விவாதிக்கவும் நாங்கள் அனுமதிக்கிறோம். சட்டவிரோத மற்றும் சட்டவிரோத. உண்மையில், ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இருவரும் அதில் உள்ளனர் மற்றும் அவர்கள் அத்தகைய பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்கவில்லை.

பிரிந்து சென்ற பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் சிலர் அநாகரீகமான முறையில் குரல் எழுப்பி ஒருங்கிணைப்பாளருக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, புனிதமற்ற நிகழ்வுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒருங்கிணைப்பாளர், துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு.ஆர். வைத்திலிங்கம், திரு மனோஜ் பாண்டியன் மற்றும் திரு ஜே.சி.டி. பொதுக்குழுவே சட்டத்திற்கு புறம்பானது, சட்டத்திற்கு புறம்பானது என்றும், பிரீசிடியம் தலைவர் அடுத்த பொதுக்குழுவை கூட்டுவது தொடர்பான அறிவிப்பிற்கு கட்சியின் துணை விதிகளின்படி சட்டப்படி செல்லுபடியாகாது என்றும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து பிரபாகரும் அவர்களது ஆதரவாளர்களும் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினர்.

பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில், பொதுக்குழுவின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் இல்லாத அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் என்றும், அந்த நபர்கள் மாண்புமிகு வழங்கிய வழிகாட்டுதலுக்கு மாறாக சில சுயநலவாதிகளால் அந்த இடத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் தாழ்மையுடன் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. . உயர். மேற்படி கூட்டத்திற்கு அரசின் போலீஸ் பாதுகாப்புக்கு சென்னை நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.

முழு நிகழ்வும் வீடியோ கிராப் செய்யப்படுகிறது என்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. கூட்டத்தில் இருந்த சிலர், ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மீது தண்ணீர் பாட்டில் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை வீசியதும், கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரை அழைத்துச் சென்ற போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகாரி மீதும் தண்ணீர் பாட்டில் ஒன்று தாக்கியிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

நேற்று (அதாவது) 26.06.2022 இரவு சுமார் 9.00 மணியளவில், செய்தி சேனல்களில் ஒரு அறிவிப்பு வெளியானது, அதில் தலைமையக அலுவலகப் பணியாளர்கள் ஆஜராக வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 27.06.2022 காலை 10.00 மணிக்கு கட்சி அலுவலகமான "எம்.ஜி.ஆர் மாளிகை"யில் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. மேற்படி கடிதத்தில் கையொப்பம் ஏதும் இல்லை மற்றும் அதில் "தலைமை அலுவலக செயலாளர்" என்ற பெயர் மட்டுமே இருந்தது மேலும் அதில் கையொப்பம் எதுவும் இல்லை. ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர். தலைமைக் கழகச் செயலாளரின் பெயரால் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுப்பது கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி எந்த அதிகாரமும் அற்றது, மேலும் இது சட்டவிரோதமானது மற்றும் இது விதி 32 இன் படி இல்லை.

துணை ஒருங்கிணைப்பாளருடன் இணைந்து ஒருங்கிணைப்பாளராக உள்ள நானும், துணை விதிகளின்படி கட்சி நிர்வாகத்தில் எந்த ஒரு கூட்டத்திற்கும் அழைப்பு விடுக்கும் ஒரே அதிகாரம் உடையவன் என்று சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அவர்கள் கூறப்பட்ட தகவலை அனைத்து கட்சி அலுவலகப் பொறுப்பாளர்களுக்கும் (தலைமையகம்) அனுப்பவில்லை, அவர்கள் வேண்டுமென்றே செய்தி மற்றும் அச்சு ஊடகங்களில் பரப்பியுள்ளனர், அதற்காக அவர்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் அங்கீகாரமும் இல்லை. இதுகுறித்து, கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முறையில், எழுத்துப்பூர்வமாக, அதிகாரம் இல்லாத சிலர், கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்து, கூட்டம் நடத்தப்படும் என, ஏற்கனவே, பத்திரிகைகளில், நான் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளேன். சட்டத்திற்கு புறம்பானது மற்றும் சட்டவிரோதமானது என கட்சி மற்றும் கட்சி உறுப்பினர்கள் மீது பிணைக்கக்கூடாது.

27.06.2022 அன்று நடைபெற்ற சட்டத்திற்கு புறம்பானது மற்றும் சட்டத்திற்கு புறம்பானது என அழைக்கப்படும் தலைமையக அலுவலக அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் 11.07.2022 அன்று நடைபெறும் கூட்டத்திற்கு பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும் என்று ஒருதலைப்பட்சமாக முடிவு செய்யப்பட்டது. , எந்த அதிகாரமும் இல்லாமல் பிரீசிடியம் தலைவர் அழைப்பு விடுத்தார். ஒருங்கிணைப்பாளரோ அல்லது இணை ஒருங்கிணைப்பாளரோ தற்போதைய கூட்டத்தை கூட்டவில்லை அல்லது கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் எந்த முடிவையும் அங்கீகரிக்கவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்சியின் பொருளாளர் என்ற முறையில் அது சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கணக்கு அறிக்கையை கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆனால், நான் அவ்வாறு செய்ய அனுமதிக்கப்படவில்லை. எனவே, தற்போதைய பிரதிநிதித்துவத்தை மரியாதையுடன் முன் சமர்ப்பிக்கிறோம்'' என கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

Coordinator O Panneer Selvam has filed a report with the Election Commission regarding the AIADMK affair. This includes a total of 23 points, including the General Committee and the Chief Executive Committee meeting.