‘வோட் பேங்க்’.. ஓபிஎஸ் போட்ட கணக்கில் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்.. வேகம் கூடுதாம்.. ‘ஷாக்’கில் ஈபிஎஸ் டீம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை இப்போதைக்கு நடத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், கட்சி நிர்வாகிகளை நியமிப்பதில் வேகம் காட்டி வருகிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். இந்த நியமனத்தில் சில 'சமூக' கணக்குகளையும் போட்டு வருகிறாராம் ஓபிஎஸ்.

ஏற்கனவே நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புதிய நிர்வாகிகளை பல்வேறு பதவிகளுக்கு நியமித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். அந்தந்த பகுதியில் பெரும்பான்மையாக இருக்கும் சமூகம் உள்ளிட்ட அம்சங்களை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு நிர்வாகிகளை நியமித்து வருகிறார் ஓபிஎஸ்.

விழுப்புரம், கடலூர், ஈரோடு, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, திண்டுக்கல், நாமக்கல் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களுக்கு புதிய மாவட்ட செயலாளர்களையும் நியமித்து சமீபத்தில் ஓபிஎஸ் அறிவிப்பு வெளியிட்டார். அங்கெல்லாம், ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்களை தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் வேலைகள் வேகமெடுத்துள்ளதாம்.

இந்நிலையில், தற்போது திருச்சி மாவட்டத்தில் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் தொடங்கி ஒன்றிய செயலாளர்கள் வரை மொத்தமாக தனது ஆதரவாளர்களை நிர்வாகிகளாக நியமித்து அதிரடி காட்டியிருக்கிறார் ஓபிஎஸ்.

தங்கமணி ஆவேசத்துக்கு மூல காரணமே இதானா..? கொங்கு மண்டலத்தில் 'கொக்கி' போட்ட ஓபிஎஸ்.. பக்கா மூவ்!

English summary

O.Panneerselvam is speeding up the appointment of party executives while the general secretary election of Edappadi Palaniswami's party cannot be held at the moment. OPS appointed AIADMK administrators in Trichy district.