ஈபிஎஸ்ஸை ஓவர்டேக் செய்யும் ஓபிஎஸ்.. "பிரதமர் மோடி சொன்னாரே" - அதிமுக தொண்டர்களுக்கு வேண்டுகோள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்தியா சுதந்திரமடைந்து 75 ஆண்டுகள் நிறைவுபெறுவதையொட்டி, அதிமுகவினர் அவரவர் வீடுகளில் தேசியக்கொடியைப் பறக்க விடுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

இல்லம் தோறும் தேசியக்கொடி எனும் முயற்சிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. அவரது வேண்டுகோளை ஏற்று மாநில அரசுகள், மக்களுக்கு அதுகுறித்து அறிவுறுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில், பிரதமர் மோடியின் அழைப்பை ஏற்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், அதிமுக தொண்டர்கள் அவரவர் வீடுகளில் மூவர்ணக் கொடியை பறக்க விட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

கோவை செல்வராஜ் எந்தக் கட்சி.. அதிமுக என்றால் நாங்கள் தான்.. முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அதிரடி!

English summary

AIADMK Coordinator O.Panneerselvam calls for ADMK members to fly national flags at their homes as per the instructions of the Central Government on completion of 75 years of India's independence.