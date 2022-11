TANTEA தொழிலாளர்கள் வேலை நீக்கம்? ‘படிப்பது இராமாயணம் இடிப்பது பெருமாள் கோயிலா?’ - ஓபிஎஸ் அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு அரசு தேயிலைத் தோட்டக் கழகத்தின் பணியாளர்களை வீட்டுக்கு அனுப்புவதையும், அவர்கள் வசித்து வரும் இடங்களை காலி செய்யச் சொல்வதையும் பார்க்கும்போது "படிப்பது இராமாயணம் இடிப்பது பெருமாள் கோயில்" என்ற பழமொழி தான் நினைவிற்கு வருகிறது என திமுக அரசை விமர்சித்துள்ளார் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

TANTEA நிலங்களை வனத் துறையிடம் ஒப்படைக்க ஆணை பிறப்பித்து, அந்த நிறுவனத்திற்கு மூடு விழா நடத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள திமுக அரசிற்கு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக்கொள்வதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிக்கு முற்றிலும் முரணான வகையில் செயல்படும் நடவடிக்கைக்கு இதுவும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு என்று கூறியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

பன்னீர்செல்வம் என் கையை நீட்ட சொன்னார்.. நானும் நீட்டினேன்.. அப்ப திடீர்னு

English summary

AIADMK coordinator O. Panneerselvam has criticized the DMK government about Tamil Nadu government sends the employees of the Tea Estate Corporation home and asks them to vacate the places where they are living.