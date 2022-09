ஏமாத்திட்டாங்க.. இனி ‘அவங்களை’ நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை! தனியாக களமிறங்கும் ஓபிஎஸ்! அப்போ ‘ஒற்றுமை’?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் தன்னை ஏமாற்றி விட்டதாக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு தீவீரமாக போராடி வரும் நிலையில், சசிகலா சந்திப்பு தள்ளிப்போய்க் கொண்டே இருப்பதால் , தானே தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாக ஓ.பன்னீர்செல்வமே கூறியிருக்கிறார்.

'என்ன தான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே' என்ற ரீதியில் கடந்த 3 மாத காலமாக அதிமுகவில் நடந்து வரும் அதிகார மோதல்களால் அடிமட்ட அதிமுக தொண்டர்கள் மிக்க மன உளைச்சலில் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. காரணம் ஒரு எதிர்கட்சியாகக் கூட அரசியலில் களமாட முடியவில்லை என்பது தான்.

இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொண்டு தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை எதிர்க்கட்சி போலவே செயல்பட்டு வருகிறார். குறிப்பாக அமைச்சர்கள் மீதான விமர்சனம், ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் என நாளுக்கு நாள் திமுகவுக்கு எதிரான அவரது தாக்குதல்கள் அதிகரித்து வருவது திமுக என்ற மட்டுமல்ல அதிமுகவினரையே கடுகடுப்பில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.

Exclusive: தென்மாவட்டங்களில் பிரச்னையே ஓபிஎஸ்தான்.. அதிமுகவில் சாதி ரீதியான பிளவா? பொன்னையன் பரபர

English summary

While O. Panneerselvam's side is fiercely fighting against Edappadi Palaniswami for cheating him in the single leadership issue in AIADMK, O. Panneerselvam himself has said that he will go on a tour across Tamil Nadu as the meeting with Sasikala keeps getting postponed.