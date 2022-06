5 டாகுமெண்ட்.. அவமதிப்பு.. சூழ்ச்சி - எடப்பாடிக்கு எதிராக பக்காவாக காய்நகர்த்திய ஓபிஎஸ்.. என்னாகும்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமையையைக் கைப்பற்றும் போட்டியில் முன்னிலை வகித்து வரும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக முக்கிய காய்நகர்த்தல்களைச் செய்து முடித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

கடந்த ஜூன் 23ஆம் தேதி நடந்த பொதுக்குழு, நேற்று நடந்த தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம், ஜூலை 11ஆம் தேதி நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பொதுக்குழு கூட்டம் என எதுவுமே செல்லாது என தேர்தல் ஆணையத்துக்கு விரிவான கடிதத்தை அளித்துள்ளார் ஓ.பிஎஸ்.

பொருளாளரான தன்னை பொதுக்குழுவில் கணக்கு தாக்கல் செய்யக்கூட அனுமதிக்கவில்லை, எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளர்கள் சட்டவிரோதமாக பொதுக்குழுவில் நுழைந்து பிரச்சனையை ஏற்படுத்தினர் என்றெல்லாம் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

அதிமுக அலுவலகங்களில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் படம் அகற்றம்! மாவட்டச் செயலாளர்கள் அதிரடி!

English summary

O. Panneerselvam's key moves against Edappadi Palanisamy, who is leading the contest to capture the AIADMK single leadership. OPS has submitted a detailed letter to Election Commission saying that the general body meetings are not valid.