அதிமுக லெட்டர் பேடில்.. ஓபிஎஸ் "சோலோ" கையெழுத்து.. மின்வாரிய ஊழியர்களுக்காக முதல்வரிடம் கோரிக்கை

சென்னை: தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய பணியாளர்களை முன்களப் பணியாளர்களாக அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு அதிமுக சார்பில் கோரிக்கை விடுத்து அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

வேளாண் வளர்ச்சிக்கும், தொழில் மேம்பாட்டிற்கும், வேலை வாய்ப்புகள் உருவாவதற்கும், பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இன்றியமையாததாக விளங்குவது, மாறி வரும் இன்றைய நவீன வாழ்க்கையுடன் பின்னிப் பிணைந்திருக்கும் மின்சாரம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது.

English summary

AIADMK has requested the Government of Tamil Nadu to declare the employees of the Tamil Nadu Electricity Board as frontline workers. O.Panneerselvam has issued a statement.