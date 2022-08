ரைட்டு.. திடீரென ஜெயா டிவியில் தோன்றிய ஓ.பன்னீர்செல்வம்.. 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பனித்த கண்கள்!

Chennai

சென்னை: அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ தொலைக்காட்சியாக இருந்த ஜெயா டிவி 24ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் நிலையில், அந்த டிவிக்கு அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை மோதல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், சசிகலாவின் ஆதரவு தொலைக்காட்சியாக இருக்கும் ஜெயா டிவிக்கு சுமார் 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஓ.பன்னீர் செல்வம் சிறப்பு பேட்டியளித்து உள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவால் கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு ஜெயா தொலைக்காட்சி தொடங்கப்பட்டது. ஜெயலலிதா உயிருடன் இருந்தவரை அவருடைய அறிக்கைகள், செய்திகள் மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒளிபரப்பப்படும். அவரது மறைவிற்குப் பிறகு ஜெயா தொலைக்காட்சி சசிகலா வசம் சென்று விட்டது.

அதிமுகவிற்கு ஆதரவாக செயல்படுட்டு வந்த ஜெயா டிவி அதிமுகவிற்கு எதிராகவே செய்தி செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. தற்போது டிடிவி தினகரன் மற்றும் சசிகலா ஆதரவு செய்திகளை ஜெயா தொலைக்காட்சி வெளியிட்டு வருகிறது.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு விசாரணை அறிக்கை..அரசு மவுனம் காப்பது சந்தேகம்..டிடிவி தினகரன் விளாசல்

English summary

O.Panneerselvam wishes to Jaya TV ( ஜெயா தொலைக்காட்சியில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் பேட்டி ஒளிபரப்பு) AIADMK coordinator O. Panneerselvam has congratulated Jaya TV, which was the official TV of AIADMK, as it enters its 24th year. Amid a single leadership conflict in the AIADMK, O. Panneer Selvam's special interview with Sasikala's supported TV channel Jaya TV after about 5 years has created a stir.