சென்னையில் பிரபல தனியார் கல்லூரி ஆக்கிரமித்திருந்த ரூ. 2000 கோடி நிலம்.. அதிரடியாக மீட்ட அரசு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை செம்மஞ்சேரியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில், ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த ரூ.2,000 கோடி மதிப்பிலான 91.4 ஏக்கர் நிலத்தை வருவாய் துறை அதிகாரிகள் நேற்று அதிரடியாக மீட்டனர். இந்த இடத்தைப் பார்வையிட்ட வருவாய்த் துறை அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன், தமிழகம் முழுவதும் ஆக்கிரப்பில் உள்ள வருவாய்துறையின் இடங்கள் மீட்கப்படும் என்றார்.

சென்னை செம்மஞ்சேரி ராஜிவ்காந்தி சாலையில் இயங்கி வரும் தனியார் கல்வி குழுமத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த வருவாய்த்துறைக்கு சொந்தமான ரூ.2 ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான 91.04 ஏக்கர் நிலத்தை தமிழக அரசு மீட்டுள்ளது. .

குறிப்பிட்ட தனியார் கல்வி குழும வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில், வருவாய்த்துறைக்கு சொந்தமான 91.4 ஏக்கர் நிலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு இருந்ததாக புகார் எழுந்தது. இந்த நிலத்தில் பொறியியல் கல்லூரி மாணவ, மாணவியர் விடுதி செயல்பட்டு வருகிறது. மற்ற நிலங்கள் காலியாக இருந்தன. இது தொடர்பாக வந்த புகாரை தொடர்ந்து வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் கடந்த 2003ல் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, வருவாய்த்துறைக்கு சொந்தமான 91.04 ஏக்கர் நிலம் ஆக்கிரமிப்பில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.

தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள ஒரு லட்சம் விவசாய மின் இணைப்புகள்.. யாருக்கு கிடைக்கும்?

English summary

Revenue officials yesterday reclaimed 91.4 acres of land worth Rs 2,000 crore that had been occupied at a private engineering college in Chemmancheri, Chennai. Revenue Minister KKSSR Ramachandran, who visited the site, said the occupied revenue areas across Tamil Nadu would be reclaimed.