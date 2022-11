இயந்திரத்தில் சிக்கிய ஏடிஎம் கார்டு.. வடஇந்திய இளைஞர் செய்த காரியம்! ஜெயிலில் கம்பி எண்ணும் பரிதாபம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் சிக்கிய ஏடிஎம் கார்டை மீட்க பலவகையில் முயற்சித்து பலன் கிடைக்காமல் ஏடிஎம் அறையிலேயே உறங்கிய வட மாநில இளைஞரை கைது செய்து போலீசார் சிறையில் அடைத்து இருக்கின்றனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் உள்ள ஜி.என்.டி. சாலை ஆள் நடமாட்டம் அதில இருக்கும் ஒரு பரபரப்பான பகுதியாக உள்ளது.

இந்த சாலையில் முக்கிய வங்கிகளின் ஏடிஎம் மையங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. இந்நிலையில் நேற்று நள்ளிரவு தனியார் வங்கியின் ஏடிஎம் மையத்தில் உறங்கியதற்காக வட மாநில இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார்.

English summary

The police have arrested a young man from North State who slept in the ATM room after trying various methods to recover the ATM card stuck in the ATM machine near Gumidipoondi, but the police have kept him in jail.