அனைவரும் பாராட்டும் ஆன்மிக வழி அரசு... இது திராவிட மாடல் அரசு... மு.க ஸ்டாலின் பெருமிதம்

சென்னை: ஆன்மிக வழி அரசு என்று ஆதீனகர்த்தர்களும் அடிகளார்களும் பக்தர்களும் பாராட்டும் வண்ணம் அறநிலையத்துறையின் செயல்பாடுகள் சிறப்பாக அமைந்திருப்பதுடன், அனைத்துச் சாதியினரும் அர்ச்சகர் என்கிற அரைநூற்றாண்டு கால சமூகநீதிக் கனவும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். ஒவ்வொரு துறையிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்திச் செயலாற்றுகிறது திராவிட மாடல் அரசு என்றும் ஓராண்டு சாதனையை பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு பொறுப்பேற்று ஓராண்டு நிறைவு பெற்றுள்ளது. இதன் காரணமாக இரண்டாம் ஆண்டு துவக்கத்தை "உழைப்பு தொடரும்" என்ற பெயரில் அறிக்கையாக மு.க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த அறிக்கையில், 'பத்தாண்டுகால அ.தி.மு.க.வின் ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான துறைகளில் இருள் சூழ்ந்தது. அந்த இருட்டில் ஊழல் பாம்புகள் நெளிந்தன; லஞ்ச-லாவண்யம் படம் எடுத்து ஆடியது.

Chief Minister MK Stalin has said that the activities of the Trust Department are well-established and that the half-century-old social justice dream of all castes as priests has been fulfilled. He also proudly mentioned the achievement of one year as the Dravida Model Government which is paying more attention to every sector.