ஆபரேஷன் கஞ்சா வேட்டை 3.0.. சிக்கிய 403 வியாபாரிகள்.. சொத்துகள் முடக்கம் - அதிரடி காட்டிய காவல்துறை!

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆபரேஷன் கஞ்சா வேட்டை 3.0ல் 403 கஞ்சா வியாபாரிகள் கைது செய்யப்பட்டு அவர்களிடமிருந்து 361 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு காவல்துறை நடத்திய ஆபரேஷன் கஞ்சா வேட்டை 1.0, 2.0 ஆகிய நடவடிக்கைகளில், 13,320 கஞ்சா வியாபாரிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். 25,295 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

எனினும், கஞ்சா புழக்கம் தொடர்ந்து வந்த நிலையில், தமிழக காவல்துறை கஞ்சா வேட்டை 3.0-ஐ நடத்தியது. தமிழ்நாடு முழுக்க நடந்த இந்த கஞ்சா தடுப்பு வேட்டையில் ஏராளமானோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

