கூட்டத்தில் ஒலித்த 2 குரல்கள்.. ‘திடீர் ஷாக்’.. அதிர்ச்சியோடு பார்த்த எடப்பாடி - ஸ்ட்ரைட்டா மெசேஜ்!

சென்னை : உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு எடப்பாடி பழனிசாமி அணிக்குள் முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும், ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஈபிஎஸ் முன்னிலையியே வாக்குவாதம் நடந்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தீர்ப்பு ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு சாதகமாக வெளியான நிலையில், தனது ஆதரவாளர்களுடன் தொடர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வந்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலர் பங்கேற்ற ஆலோசனையின்போது, இரு வேறு கருத்துகள் எழுந்ததாகவும், இதனால், கூட்டத்திலேயே லேசான வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட்டதாகவும் தெரிகிறது.

ஏற்கனவே உடல் நலக் குறைவால் சோர்வடைந்திருந்த ஈபிஎஸ், இதனால் மிகுந்த அதிருப்தி அடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

It has been reported that High Court verdict has created contradictions within Edappadi Palaniswami's team and an argument took place in the presence of EPS in the advisory meeting.