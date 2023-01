ஆளுநர் அளித்த தேநீர் விருந்து.. பங்கேற்காத ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ்.. ஓ இதுதான் காரணமா?

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அளித்த தேநீர் விருந்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் , அமைச்சர்கள், அதிமுக கூட்டணி கட்சிகள் பங்கேற்றன. எனினும் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஒ பன்னீர் செல்வம் இந்த தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்கவில்லை.

குடியரசு தினவிழாவின் போது முதல்வர், அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏக்கள், அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் உயர் அதிகாரிகளுக்கு ஆளுநர் தேநீர் விருந்து அளிப்பது வழக்கம்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த ஆண்டு தேநீர் விருந்து நிகழ்ச்சி நடைபெறவில்லை. இந்த ஆண்டு தேநீர் விருந்து நடைபெற்றது.

English summary

