மசமசன்னு வேலை நடக்குது.. உயிருக்கே ஆபத்து! வெள்ளத்தில் மிதப்பதே வழி - தமிழக அரசுக்கு ஓபிஎஸ் கண்டனம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி இருக்கும் நிலையில் வெள்ளத்தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளாத தமிழ்நாடு அரசை கண்டிப்பதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "வட கிழக்கு பருவமழையின்போது சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்படுவதும், பல இடங்களில் உள்ள மக்கள் படகுகள் மூலம் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்வதும், அவர்களுடைய உடைமைகள் பறிபோவதும், உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதும் வாடிக்கையாக இருக்கிறது.

அடுத்த பருவமழைக்குள் மழைநீர் தேங்காத வகையில் சரி செய்யப்படும் என்றும், இதற்கான நடவடிக்கைகள் விரைவில் எடுக்கப்படும் என்றும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் சென்ற ஆண்டு இறுதியில் உறுதி அளித்திருந்தார்.

English summary

Former Chief Minister O. Panneerselvam has said that he condemns the Tamil Nadu government for not carrying out flood prevention works when the northeast monsoon has started in Tamil Nadu.