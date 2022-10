ஓபிஎஸ் விட்ட “லிஸ்ட்”.. பழனிசாமிக்கு “டுவிஸ்ட்” -5 ஆக பிரிந்த சேலம்! ஈபிஎஸ் பதவியில் “எடப்பாடி”காரர்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சேலம் மாவட்ட அதிமுகவை 5 மாவட்டங்களை பிரிப்பதாக அறிவித்து இருக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிசாமி வகித்த மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு எடப்பாடியை சேர்ந்த வேறொரு நபரை நியமனம் செய்திருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "நிர்வாக வசதியை முன்னிட்டு, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு கள்ளக்குறிச்சி தெற்கு மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி வடக்கு என இரண்டு மாவட்டங்களாக இன்று முதல் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுகிறது.

இதன் அடிப்படையில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கள்ளக்குறிச்சி தெற்கு மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி வடக்கு மாவட்டக் கழக செயலாளர்களாக கீழ்க்கண்டவர்கள் கீழ்க்காணும் பொறுப்புகளுக்கு இன்று முதல் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்."

English summary

O. Panneerselvam, who is announced the division of Salem district AIADMK into 5 districts, has appointed another person from Edappadi to the post of district secretary held by Edappadi Palaniswami.