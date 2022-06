ஓபிஎஸ் மகன் ரவீந்திரநாத் இப்படி செய்யலாமா.. அப்புறம் எப்படி நம்ப முடியும்.. கோகுல இந்திரா சுளீர்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து சிறப்பாக ஆட்சி நடத்துவதாக கூறும் ஓபிஎஸ் மகன் ரவீந்திரநாத், எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருந்த போது சந்தித்தது கூட இல்லை என்று முன்னாள் அமைச்சர் கோகுல இந்திரா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Gokula Indira சுளீர் | OPS-க்கு DMK-வுடன் உறவு இருக்கிறது *Politics

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஒரே கோரிக்கை ஒற்றைத் தலைமை தான் என்று கூறியதோடு, மீண்டும் பொதுக்குழு கூட்டம் கூட்டப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே அதிமுக அவைத் தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது, சட்டவிதிகளுக்கு புறம்பாக நடைபெறும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்வதாக கூறி ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆதரவாளர்களுடன் வெளியேறினார்.

அன்று இந்திரா முன் பேசிய அதே வசனம்.. இன்று மோடி முன் ஒலித்தது! ஸ்டாலின் மீது காங்கிரஸ் கோபம்?

English summary

Former minister Gokula Indira has accused O Panner Selvam son Ravindranath, who claims to have met Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin and ruled better. But he didnt Meet when Edappadi Palanisamy was chief minister.