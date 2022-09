கொங்கு சீனியர் பெருசா பிளான் பண்ணிட்டாரு.. ‘சிக்னல்’ ஈபிஎஸ்க்கு குடைச்சல்- பற்றவைக்கும் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சாதி ரீதியாகப் பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், இதற்குப் பின்னணியில் பல 'கணக்குகள்' இருக்கலாம் எனப் பற்ற வைக்கிறார்கள் ஓபிஎஸ் அணியினர்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போளூரில் நடைபெற்ற அண்ணா பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டத்தில் கவுண்டர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருவர் தான் முதலமைச்சராக வர முடியும் என்ற பொருளில் பேசியது அதிமுகவினர் மத்தியில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

செங்கோட்டையனின் இந்தப் பேச்சு கடும் விவாதங்களைக் கிளப்பிய நிலையில், தனது பேச்சு தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டு விட்டதாக பதறியடித்து விளக்கம் கொடுத்தார் செங்கோட்டையன்.

ஆனால், செங்கோட்டையன் இப்படியெல்லாம் எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என பேசக்கூடியவர் அல்ல என்றும், அவரது பேச்சுக்குப் பின்னால் சில திட்டங்கள் இருக்கலாம் என்றும் கொளுத்திப் போடுகிறார்கள் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

English summary

ADMK's ex-minister Sengottaiyan's caste-related speech has caused a stir, and the OPS team is criticizing that there may be many 'calculations' behind this.