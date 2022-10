ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படம்: 'லப் டப்.. லப் டப்' இதயம் எங்க இருக்கு?.. 15 செகண்ட்.. கண்டுபிடிங்க பாஸ்!

Chennai

சென்னை: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படத்தில் யானைக்கூட்டங்கள் போன்ற வரைபடத்துக்கு மத்தியில் ஒரு இதயம் உள்ளது. 15 செகண்டில் இதயத்தை கண்டுபிடித்தால் நீங்க கிரேட் பாஸ்.

பரபரப்பான வாழ்க்கைக்கு மத்தியில் சற்று இளைப்பாற இணைய பக்கம் திரும்புவது பலருக்கு இன்று அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக மாறிவிட்டது.

அப்படிபட்ட சமயத்தில் ஆப்டிகல் இல்யூஷன் எனப்படும் ஒளி மாயை படங்களையும் பலரும் தற்போது பகிர்ந்து வருகின்றனர். இதனால், இப்போதெல்லாம் நெட்டிசன்கள் மத்தியில் இல்யூஷன் படங்களுக்கு தனி வரவேற்பு இருக்கிறது.

In the optical illusion image below, there is a heart in the middle of a herd of elephants. If you find the heart in 15 seconds then you are a great pass.