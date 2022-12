அரசியல் அதிகாரத்தின் தேவை.. பராசக்தியின் தாக்கம் இன்னும் 40 ஆண்டுகள் இருக்கும்.. வெற்றிமாறன் பேச்சு!

Chennai

சென்னை: பராசக்தி திரைப்படம் வெளியாகி 70 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், சிறப்பு திரையிடல் மற்றும் விவாத நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட இயக்குநர் வெற்றிமாறன், பராசக்தியின் தாக்கம் இன்னும் 40 ஆண்டுகள் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் அரசியல் அதிகாரம் இல்லாத சமூகநீதி, மக்களுக்கு பலனை கொடுக்காது என்ற கருத்தை பராசக்தி பேசியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் முற்போக்கு கருத்துக்களை பேசும் திருப்புமுனை படமாக அமைந்தது பராசக்தி. 1952ம் ஆண்டு அக்டோபர் 17ம் தேதி சிவாஜி கணேசன் நடிப்பில் மு.கருணாநிதியின் வசனத்தில் உருவான பராசக்தி படம் வெளியானது. பராசக்தியை திமுக தொண்டர்கள் தங்கள் கட்சித் திரைப்படமாகப் பார்க்க, எதிர்க்கட்சியினர் படத்தைத் தடைசெய்யும் முயற்சியில் இறங்கினர்.

ஆனால், அதற்குப் பிந்தைய 70 ஆண்டுகளில், தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றங்களுக்கு இந்தத் திரைப்படம் முக்கியப் பங்களிப்பைச் செய்யும் படமாக அமைந்துள்ளது. திராவிடர் இயக்கத் திரைப்படங்களில் திருப்புமுனையாக அமைந்த பராசக்தி திரைப்படம் வெளியாகி 70 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்திருக்கின்றன.

On the 70th anniversary of the release of Parashakti, a special screening and discussion program was held. Director Vetimaaran, who participated in it, said that Parasakthi's influence will remain in Tamil cinema for another 40 years. Similarly, Parashakti has said that social justice without political power will not benefit the people.