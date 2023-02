'பேனா நினைவு சின்னம்..' நல்ல நோக்கத்திற்காக செய்கிறார்கள்.. நாம் பாராட்ட வேண்டும்.. சொல்வது ஓபிஎஸ்

கருணாநிதியை எனக்கு உறுதியாக பிடிக்கும் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்தார்.

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: பேனா சின்னத்தை உடைப்பேன் என்று சீமான் கூறுவது குறித்து நீங்கள் அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும். எந்த ஒரு அரசியல் கருத்து சொன்னாலும் அதை நாகரிகமாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்தார். மேலும் கருணாநிதியை எனக்கு உறுதியாக பிடிக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான கருணாநிதிக்கு சென்னை மெரினாவில் அவரது நினைவிடம் அருகே கடலுக்கு உள்ளே ரூ.81 கோடி செலவில் 42 மீட்டர் உயரத்தில் பேனா வடிவ நினைவுச்சின்னம் அமைக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சார்பில் சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் ஆதரவு ஒரு பக்கம் எதிர்ப்பு ஒரு பக்கம் கடும் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. பேனா நினைவுச் சின்னம் தொடர்பாக அரசியல் தலவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

கருணாநிதி பேனா சின்னம்: சுனாமி, நிலநடுக்கம் ஒன்னும் செய்யவே முடியாதாம்.. அவ்ளோ பக்கா ப்ளானாம்!

English summary

You should ask him about Seaman saying he will break the pen icon. Former Chief Minister O Panneer Selvam said that any political opinion should be expressed in a civilized manner. He also said that he likes Karunanidhi for sure.