பெட்ரோல், டீசல் லிட்டருக்கு 76 காசுகள் உயர்வு - சென்னையில் இன்றைய விலை எவ்வளவு தெரியுமா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நாடு முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல் விலை இன்றும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 76 காசுகள் அதிகரித்து 108 ரூபாய் 21 காசுகளுக்கும், டீசல் லிட்டருக்கு 76 காசுகள் அதிகரித்து 98 ரூபாய் 21 காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டுகிறது. பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலைக்கேற்ப, இந்தியாவில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை நிர்ணயித்து விற்பனை செய்து வருகின்றன. அந்த வகையில், பெட்ரோல், டீசல் விலை தினந்தோறும் நிர்ணயிக்கும் நடைமுறை எண்ணெய் நிறுவனங்களால் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கொரோனா ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதை அடுத்து, ஒருசில மாதங்கள் வரை பெட்ரோல், டீசல் விலை எவ்வித மாற்றமும் இன்றி விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. பின்னர் படிப்படியாக விலை உயர்ந்தது ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 85 ரூபாயை எட்டியது. எதிர்கட்சியினரின் போராட்டம், பீகார் மாநில தேர்தல் காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை மீண்டும் மெதுவாக உயர்ந்தது.

குட்நியூஸ்.. பெட்ரோல், டீசல் விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை.. சென்னையில் என்ன விலை தெரியுமா?

English summary

Petrol,Diesel price today: (பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்)Petrol and diesel prices have been hiked across the country today. In Chennai, petrol price has been increased by 76 paise to Rs 108 21 per liter and diesel by 76 paise to Rs 98 per liter. Motorists are worried as petrol and diesel prices continue to rise.