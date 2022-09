பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு விவகாரம்.. "பாஜகவினரின் மனதைரியத்தை குறைத்துவிட முடியாது" அண்ணாமலை ட்வீட்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: கோவை அலுவலகத்தில் பெட்ரோல் குண்டு வீசி பாஜகவினரின் மனதைரியத்தை குறைத்துவிட முடியாது என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ ராசாவின் சனாதனம் தொடர்பான பேச்சுக்கு பாஜக கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. ஆ ராசாவை பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்றும், அவர் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் புகார் அளித்து வருகிறது.

அ.ராசா பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து பல்வேறு இடங்களிலும் போராட்டம் நடத்திய பாஜகவினர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும் கோவையில் பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்புக்கு சொந்தமான இடங்களில் தேசிய புலனாய்வு முகமையும் அமலாக்கத் துறையும் சோதனை நடத்தியபின், கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

போராட்டம் “ஓகே”.. தமிழகம் முழுவதுமா? இல்லை கோவையில் மட்டுமா? அண்ணாமலை அறிக்கையால் தாமரைகள் குழப்பம்

English summary

Tamil Nadu BJP president Annamalai said that throwing petrol bombs at the Coimbatore office will not dampen the morale of the BJP.