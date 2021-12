இவங்க அட்டூழியத்துக்கு ஒரு முடிவே கிடையாதா?.. கொதிக்கும் அன்புமணி ராமதாஸ்.. பரபர அறிக்கை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாடு மீனவர்கள் இந்திய கடல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் மீன்பிடித்து வருகின்றனர். ஆனால் அவர்கள் தங்கள் நாட்டு எல்லையில் அத்துமீறி விட்டதாக கூறி இலங்கை கடற்படையினர் தொடர்ந்து அட்டூழியத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தமிழக மீனவர்களை சிறைப்பிடித்தும், படகுகளை, வலைகளை சேதப்படுத்தி வருகின்றனர். இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வலிறுத்தியதன்பேரில் மத்திய அரசு பலமுறை கண்டனம் தெரிவித்தும் இலங்கை ராணுவத்தினர் திருந்துவதாக தெரியவில்லை. அவர்களின் அத்துமீறல் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.

வி.கே. சசிகலா: 'அ.தி.மு.கவை உயிர் மூச்சு உள்ளவரை காப்பாற்றுவேன்' - தமிழ்நாடு அரசியல்

English summary

PMK youth leader Anbumani Ramadas has condemned the attack on Tamil Nadu fishermen by the Sri Lankan Navy. He said fishermen from both countries should be allowed to fish across the border