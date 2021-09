ஆசிரியர் தினம்.. தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு..முக்கிய கோரிக்கை வைத்த டாக்டர் ராமதாஸ்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் தமிழக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று பா.ம.க நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது:-

ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்துக்கும் காரணமாகத் திகழும் ஆசிரியர்கள் நாளைக் கொண்டாடும் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் இதயங்கனிந்த நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

PMK founder ramadoss has stressed that the Tamil Nadu government should fulfill all the demands of the teachers. Only when their needs are met can they provide the best education for students. He has said that