கிராமம் கிராமமாக பாமக! தந்தையின் ‘திட்டத்தை’ கையிலெடுத்த தனயன்! அன்புமணியை உருக வைத்த ’குடும்ப கதை’!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கிராமங்களை நோக்கி, பயணத்தை தொடங்கியிருக்கும் பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி இராமதாஸ்க்கு முதல் கட்ட சுற்று பயணமே மகிழ்ச்சிகரமான மறக்க முடியாத பயணமாக அமைந்திருக்கிறது என சிலாகித்து பேசி வருகின்றனர் பட்டாளி மக்கள் கட்சியினர். அவ்வாறு நடந்த சம்பவத்தை கூறியிருக்கிறார் அன்புமணி ராமதாஸ்..

பாமக தலைவராக பொறுப்பேற்ற அன்புமணி ராமதாஸ் கடந்த ஜூலை 9 ஆம் தேதி முதல் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி தொகுதியில் 60 இடங்களில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கொடியை ஏற்றி வைத்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்.

கட்சியின் இளைஞரணி தலைவராக இருக்கும் பொழுதே கட்சியை பலப்படுத்தும் நோக்கில், கிராமங்களை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்று முடிவு எடுத்து திட்டங்களை வகுத்த பொழுது, கொரோனா ஊரடங்கு வந்தது இடையூறாக நின்று தடைப்பட்டது.

English summary

The Pmk members are saying that the first phase of the tour has been a pleasant and unforgettable trip for BAMAK leader Dr. Anbumani Ramadoss, who has started his journey towards the villages. Anbumani Ramadoss has told the incident.