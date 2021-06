இந்த வழியில் கூட இந்தியை திணிப்பதா?.. மத்திய அரசை விளாசி தள்ளும் டாக்டர் ராமதாஸ்!

Chennai

சென்னை: தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் இந்தியில் பதிலளிப்பது கட்டாய இந்தித் திணிப்பே தவிர வேறல்ல என்று பா.ம.க நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

நமது நாட்டில் அரசு துறைகள் உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் கேள்வி எழுப்பலாம். ஆனால் அவ்வாறு கேள்வி எழுப்பும் ஆர்வலர்களுக்கு இந்தியில் பதில்கள் அனுப்பபடுவது வாடிக்கையாக இருந்து வருகிறது.

pmk founder ramadoss has emphasized that responding in Hindi under the Right to Information Act is nothing but a compulsory Hindi dump