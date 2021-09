சென்னையில் பரிதாபம்.. கார் மோதி 3 வயது குழந்தை உயிரிழப்பு.. மாஜிஸ்திரேட்டு மகன் அதிரடி கைது!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: இரு சக்கர வாகனம் மீது கார் மோதி குழந்தை இறந்தது தொடர்பாக மாஜிஸ்திரேட்டு மகனை போலீசார் கைது செய்தனர். சென்னை ராயப்பேட்டை சைவ முத்தையா தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஜெயராமன். துணி இஸ்திரி போடும் தொழில் செய்து வருகிறார்.

இவர் நேற்று இரவு தனது மனைவி சித்ரா, மகன் பார்கவ் (6), மகள் சாய் தன்ஷிகா (3) ஆகியோரை இருசக்கர வாகனத்தில் அழைத்து கொண்டு புது துணி எடுப்பதற்காக தியாயராய நகர் சென்றார்.

தியாகராய சாலை சந்திப்பு அருகில் செல்லும்போது வேகமாக வந்த கார் ஒன்று ஜெயராமனின் இருசக்கர வாகனத்தின் பின்புறம் மோதியது. இதில் நிலைதடுமாறி 4 பேரும் கீழே விழுந்ததில் ஜெயராமனுக்கு வலது காலில் காயம் ஏற்பட்டது.

English summary

Police have arrested a magistrate's son in connection with the death of a child in a car crash with a two-wheeler. The child's father Jayaraman has requested the police to take action to find out the cause of the child's death