"பெரியார் வேஷம் போட்ட குழந்தையை.." ஒற்றை கமெண்டால் கம்பி எண்ணும் வெங்கி.. தேவையா இது..!

சென்னை : பெரியார் வேடமிட்ட குழந்தையை கொன்று ரோட்டில் தொங்கவிட வேண்டும் என்று பேஸ்புக்கில் பதிவு செய்த பேரூராட்சி பணியாளரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் கடந்த சில நாட்களாக குழந்தைகளை வைத்து ரியாலிட்டி ஷோ ஒன்று நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

காமெடியோடு சமூக கருத்துக்களை சொல்லும் வகையில் அந்த ரியாலிட்டி ஷோவில் பெரியார் வேடமணிந்த குழந்தை ஒன்று பங்கேற்றது பெரும் பேசுபொருள் ஆகியது.

English summary

Police have arrested a municipal employee who posted on Facebook that he wanted to kill a child disguised as Periyar and hang him on the road.