நாங்க ரொம்ப பயங்கரம்..ரயிலில் கத்தியுடன் ரகளை! மாஸ் காட்ட நினைத்து பீஸ் போன ’பிரசிடென்சி’ புள்ளீங்கோ

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் ரயில்வே நடைமேடையில் கையில் பட்டாகத்தியை வைத்து உரசியபடி ரகளையில் ஈடுபட்ட பிரசிடென்சி கல்லூரி மாணவர்கள் மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில், ஓடும் ரயில்களில் அட்டகாசம் செய்தால் பொதுமக்கள் புகார் அளிக்க வேண்டும் என ரயில்வே நிர்வாகம் கூறியுள்ளது.

பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் அரசு பேருந்துகளில் படிக்கட்டுகளில் தொங்கியபடியும் தங்களது கால்களை தரையில் தேய்த்தபடியும் செல்லும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி பொதுமக்கள் பெற்றோரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது.

மேலும் மாணவர்கள் ரயிலிலும், பேருந்திலும் படியில் தொங்கியபடி சாகசம் செய்வதாகக் கூறி வ ஆபத்தான முறையில் பயணம் மேற்கொள்ளும் வீடியோக்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் கோரிக்கை எழுந்தது.

தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்வது இனி ஈஸி.. பொங்கல் கழித்து வண்டலூர் பஸ் நிலையத்திற்கு திறப்பு விழா

English summary

While the police have arrested three students of Presidency College who were engaged in abusing the trains with bats in their hands on the railway platform in Chennai, the railway administration has said that the public should file a complaint if they make noise on the running trains.