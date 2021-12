பொங்கல் பண்டிகை.. 16,768 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்... அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் 16,768 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் அறிவித்துள்ளார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல், தீபாவளி போன்ற பண்டிகை நாட்களில் வெளியூர்களில் தங்கி பணிபுரிபவர்கள் சொந்த ஊருக்குத் திரும்ப ஏதுவாக சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுவது வழக்கம்.

தீபாவளி சமயத்திலும் கூட 16 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. இந்நிலையில், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இயக்கப்படும் சிறப்புப் பேருந்துகள் குறித்து முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

English summary

Transport Minister Rajakannapan has announced that 16,768 special buses for Pongal Transport Minister Rajakannapan has announced that 16,768 special buses will be operated across Tamil Nadu ahead of the Pongal festival.