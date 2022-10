ஏய் ****! எனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்கும்! அடக்குனா அடங்குற ஆளா..பேஸ்புக்கில் கொந்தளித்த அன்னபூரணி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : என்னிடம் உண்மை இருக்கிறது சத்தியம் இருக்கிறது எனவும் நான் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டும் என்ற அவசியம் எனக்கு இல்லை என தனியார் தொலைக்காட்சி ஊழியர் ஒருவரை குறிப்பிட்டு பிரபல பெண் சாமியார் அன்னபூரணி அரசு அம்மா ஆவேசத்துடன் வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோ தான் தற்போது ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

சமூக வலைதளங்களில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் மிகவும் பிரபலம் ஆன அன்னபூரணி அரசு அம்மா எனும் பெண் சாமியார், தன்னை ஆதிபராசக்தியின் அடுத்த உருவம் என கூறி வருவதுடன், அவ்வபோது பக்தர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் அட்வைஸ் கொடுத்து பக்தி பரவசத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறார்.

கடந்த புத்தாண்டு தினத்தன்று செங்கல்பட்டு பகுதியில் ஆதிபராசக்தி அம்மாவின் திவ்ய தரிசன நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என விளம்பரங்கள் செய்யப்பட்டது. அந்த விளம்பரத்தில் இருந்த சாமியாரின் முகத்தை பார்த்த நெட்டிசன்கள் இதை எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறோமே என மண்டையை குழப்பிக் கொண்டனர்.

English summary

The video which famous female preacher Annapurani arasu Amma has published with passion referring to a private TV employee saying that I do not need to be afraid of anyone is currently trending.