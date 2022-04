சொத்து வரி உயர்வை அரசியலாக்க வேண்டாம்... முதல்வர் ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் - அதிமுக வெளிநடப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சொத்து வரி உயர்வு மனமுவந்து செய்யவில்லை என்று சட்டசபையில் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் விளக்கம் அளித்துள்ளார். மாநில வளர்ச்சியில் எவ்வித அரசியலும் செய்யவேண்டாம் என்று அனைத்து கட்சிகளுக்கும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்தார். சொத்து வரி உயர்வு குறித்து முதல்வர் அளித்த விளக்கத்தை ஏற்க மறுத்து சட்டசபையில் இருந்து அதிமுக, பாஜக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

தமிழகம் முழுவதும் சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் சென்னை உள்ளிட்ட மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டது. இது தொடர்பாக அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர்.

துறை வாரியான மானியக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடர் இன்று தொடங்கி அடுத்த மாதம் 10-ம் தேதி வரை 22 நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. சொத்து வரி உயர்வு தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது.

English summary

Chief Minister MK Stalin has explained in the assembly that the property tax hike was not intentional. AIADMK and BJP MLAs walked out of the assembly, refusing to accept Chief Minister MK Stalin's explanation for the property tax hike.